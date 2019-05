Erstmals organisiert der Priester und begeisterte Motorradfahrer Martin Hochedlinger mit einem Team der Pfarre Kirchberg eine Motorrad-Wallfahrt von Kirchberg zum Sonntagsberg. Die Ausfahrt steht unter dem Motto „Wir fahren für Kinder“.

Zu seinen Beweggründen sagt Moderator Hochedlinger: „In Kirchberg gibt es für die Teilnehmer den Wallfahrersegen und am Sonntagberg erfolgt dann die Motorradsegnung.“

Im Rahmen dieser gemeinsamen Ausfahrt haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, für das Kinderspital in Bethlehem zu spenden, für das sich Hochedlinger schon seit Jahren einsetzt. Seinem Organisatoren-Team gehören auch Manfred und Josefa Hölzl, Leo Taschl, Manfred und Elfi Burmetler sowie der Geschäftsführende Gemeinderat Herbert Gödel an.

Die Motorrad-Wallfahrt geht am Sonntag, 21. Juli, über die Bühne. Nach der Heiligen Messe um 8.30 Uhr in der Martinskirche erfolgt dann der Wallfahrersegen.

Am Sonntagberg eingetroffen besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Anschließend sind die Motorradsegnung und ein feierliches Gebet in der Basilika vorgesehen. Nach der Rückkehr trifft man sich zum gemeinsamen Ausklang in Kirchberg.

Alle Informationen zur Motorrad-Wallfahrt können auf der Homepage www.martinswallfahrt.at abgerufen werden, hier können sich Interessierte Wallfahrer auch anmelden. „So rasch als möglich,“ bitten Martin Hochedlinger und sein Team.