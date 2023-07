Schülerlotsendienst in Kirchberg verlief unfallfrei

Zum Abschluss des Schuljahres wurden die sechzehn Schülerlotsen, die das ganze Jahr über die Schulwegsicherung am Schutzweg auf der B39 im Ortszentrum von Kirchberg durchführen, von der Marktgemeinde zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Sechzehn Persönlichkeiten aus Kirchberg versehen derzeit den Schülerlotsendienst - darunter auch fünf Damen. Koordinator Franz Wagner betonte: „Ich danke für euer Engagement und euren Einsatz zum Wohle der Schulkinder in unserer Kommune. Das wichtigste ist, dass wir auch in diesem Schuljahr unseren Dienst am Schutzweg wieder unfallfrei beenden konnten.“ Als Referent stellt er die Diensteinteilung zusammen, kümmert sich um die Beschaffung der Ausrüstung vom Kuratorium für Verkehrssicherheit und um die Reinigung der Bekleidung. Dem Dienst am Schutzweg wird in der Öffentlichkeit große Wertschätzung entgegen gebracht. Bürgermeister Franz Singer, der selbst als Lotse tätig ist, lobte: „Namens der Gemeinde danke ich allen, die sich im Zuge der Schulwegsicherung für die Jüngsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft so vorbildlich und ehrenamtlich einsetzen.“ Gedankt wurde Direktorin Barbara Wallner von der Mittel- und Polytechnischen Schule sowie Direktor Gerrit Hübl von der Volksschule für die gute Zusammenarbeit.

Ebenso wurde die Kooperation mit der heimischen Polizeiinspektion und der Bezirkshauptmannschaft betont. Neu im Team der Schülerlotsen dabei sind Franz Zöchbauer und Erich Taschl. Aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind Alois Schindlegger und Josef Ebenberger.

Abschließend bat Referent Franz Wagner um Unterstützung für das neue Schuljahr und er verwies darauf, dass Pünktlichkeit und ordentliche Sicherheitsbekleidung beim Dienst wichtig sind. Die Schulwegsicherung im Ortszentrum von Kirchberg wird schon seit 31 Jahren durchgeführt.