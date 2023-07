Klettern, Käsen, Kreativsein beim Weinburger Ferienspiel

Jedem Kind in Weinburg soll die Teilnahme am Ferienspiel möglich sein, das betonte Bürgermeister Michael Strasser bei seinem Antrittsinterview. Dementsprechend hat die Gemeinde mit vielen Institutionen und Gemeinden ein dichtes Programm erstellt, in dem jede und jeder etwas findet. Samstag war dann der Kick off für das bunte Ferienspiel, das den Nachwuchs über den Sommer unterhält.

Für jedes Kind gibt es eine Ferienspielbroschüre mit Stempelpass und los geht es. Eine Flussexpedition, Fischen, Käse selbst herstellen oder eine Ziegenwanderung warten schon in den nächsten Tagen. Und es geht spannend weiter: Imkern, Asphalt-Stockschießen, Erlebnisklettern und noch viel mehr steht am Programm. Alle Termine gibt es auch digital.