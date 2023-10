Volle Ninja-Action in Ober-Grafendorf

Springen, laufen, von Stangen schwingen, klettern - beim „Ninja Training“, organisiert von Sebastian Enk von der „Freerunning Factory“, wird jede Muskelzelle des menschlichen Körpers trainiert. Etwa dreimal im Jahr lädt Enk zu einem großen „Ninja Jam“, mit über 20 Stationen in die Ober-Grafendorfer Sporthalle. Am Wochenende war es wieder soweit. An den Vormittagen durften die Kinder trainieren, an den Nachmittagen Erwachsene.

Hinter den Events steckt jede Menge Arbeit: Am Freitagabend begannen die Aufbauarbeiten, die bis 1 Uhr nachts dauerten und samstags um 6 Uhr wieder losgingen. Insgesamt 15 Helferinnen und Helfer unterstützten Enk dabei. Jedoch sei die Verwaltungsarbeit am aufwändigsten.

Die Arbeit hatte sich jedoch gelohnt, denn am Samstagvormittags waren bereits rund 45 Kinder voll Motivation und Freude an der Bewegung dabei. „Es ist einfach lustig, es gibt viele verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Und man kann sich richtig auspowern“, erzählt Maxi. Thomas, der schon oft bei dem Ninja-Training dabei war, sagt: „Es macht echt Spaß. Die Dominosteine und die Seilbahn sind am lustigsten“. Mit nur vier Jahren war Luisa wohl eine der Jüngsten, die das Training ausprobierten. Unter den älteren war Daniel, 12 Jahre, der sich sogar an der Traversale, einer großen Herausforderung, probierte.

Balance, Kraft, Durchhaltevermögen, Geschwindigkeit - Die bunten Stationen bieten ein echtes Ganzkörpertraining. Die meisten davon hat Enk selber designt. Er hat sich auch das Ziel gesetzt, dass jedes Mal etwas Neues dabei ist. „Vor allem aber geht es darum, Spaß zu haben. Das ist das Wichtigste“, sagt der Parkour-Experte.