Ehrungen für Frankenfelser und Tradigister Feuerwehren

Für ihr langjähriges Bestehen zeichneten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner fast 120 Feuerwehren aus.

Bei der Übergabe im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln auch dabei die Feuerwehren Tradigist sowie Frankenfels. Denn Frankenfels feiert diesen Sonntag, 30. April, das 140-jährige Bestehen und Tradigist am 29. Mai das 100-jährige Jubiläum.

Fahrafellner sprach im Zuge des Festakts über die Nachwuchsarbeit: Man müsse darauf achten, die Kinder früher abzuholen. Überhaupt sei es wichtig, noch mehr Menschen jeden Alters für die Wehren zu gewinnen. „Das schaffen wir nur direkt in unseren Gemeinden, Städten und Dörfern, im direkten Zusammentreffen und Austausch mit der Bevölkerung“, so der Landesfeuerwehrkommandant. Fahrafellner hob abschließend noch das Thema Frauen bei der Feuerwehr hervor: „Wir haben derzeit fast 7.000 Frauen in unseren Wehren, Tendenz stark steigend.“

