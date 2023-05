9.900 Euro Förderung für Streetwork Pielachtal bei Changemaker-Awards

170.000 Euro Gesamtprojekt-Volumen wenden die Billa Stiftung Blühendes Österreich sowie der Biodiversitätsfonds des Klimaschutzministeriums im ersten Call der Changemaker-Awards für Projekte auf, die Biodiversität fördern sollen. Aus 43 Einreichungen wurden 14 Projekte gefördert.

Eines der ersten geförderten Projekte wurde von Streetwork Pielachtal eingereicht. In Kirchberg sowie Weinburg und Hofstetten-Grünau wollen Jugendliche gemeinsam 700 Quadratmeter Hektar Freiraum klimafit und biodivers gestalten, bestehende Flächen ökologisch aufwerten und weitere Blühstreifen und Totholzzonen ansetzen.

Zwei Jahre hat Streetwork Pielachtal jetzt Zeit, um das Projekt umzusetzen. 9.900 Euro Förderung gibt es dafür, die Gemeinden sind ebenfalls mit an Bord erzählt Barbara Rieder von Streetwork Pielachtal. In Weinburg wird „Wildes Pielachtal“ auch Teil des Ferienspiels sein. Jugendliche aus allen Gemeinden sind eingeladen, aktiv zu werden und „sich gemeinsam für mehr Vielfalt“ zu engagieren.

Die Projektidee nahm ihren Ursprung bereits in der Jugendbefragung im Pielachtal 2020, Jugendräume und Treffpunkte „zu verbessern“ standen ganz oben auf der Wunschliste. In Kirchberg hat das Streetwork Pielachtal deswegen begonnen, ein an ein Freizeitgelände angrenzendes Areal gemeinsam mit den Jugendlichen als klimafitten Erholungsraum umzugestalten.

Changemaker #nature stellt 300.000 Euro für Biodiversitätsprojekte zur Verfügung, die im Rahmen von drei Calls in den Jahren 2022, 2023 und 2024 vergeben werden. Dabei beteiligen sich Jugendliche aktiv am Auswahlprozess: Die ehrenamtliche Jury besteht ausschließlich aus Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren.

