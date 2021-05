Hunde, die Weidetiere jagen, Besucher, die mitunter ein lustiges Selfie mit einem Rind auf einer Weide machen wollen: Darüber hört man bundesweit immer öfters Landwirte und Almhalter klagen. Auch gefährliche Situationen bleiben da nicht aus, wenn die Tiere in Panik geraten.

Damit es gar nicht so weit kommt, hat die Gemeinde Frankenfels jetzt im Bereich der Eibeckalm drei Hinweisschilder aufgestellt. Eines ist an der Gemeindestraße zur Eibeckalm, das zweite beim Eibecksattel aufgestellt und die dritte Tafel am Waldweg in den Fischbachgraben positioniert.

„Wir folgen hier aber auch einer behördlichen Verordnung“, informiert dazu Vizebürgermeister Christof Eigelsreiter. Rund 5.000 Euro haben die drei Schilder gekostet. Mit den Hinweistafeln wollen „wir die Naturnutzer animieren, die Fair-Play-Regeln einzuhalten“, sagt er, denn das Weidevieh ist bereits aufgetrieben.