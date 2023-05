Hebammen-Sprechstunde jetzt auch in Hofstetten-Grünau

Jede schwangere Frau hat die Möglichkeit, eine Hebammen-Beratung in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche in Anspruch zu nehmen. Dafür ist eine ganze Seite im Mutter-Kind-Pass vorgesehen. Dieses Treffen dient zur Beratung individueller Themen in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt. Gerne kann bei dieser Beratung auch der Partner teilnehmen.

In der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau steht nun die Hebamme Cornelia Ablasser jeden zweiten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr für diese Beratung zur Verfügung. Dafür ist eine telefonische Voranmeldung unter +43 676 720 8890 nötig, der Termin findet im Sprechstundenzimmer, 1. Stock im Bürger- und Gemeindezentrum, statt.



