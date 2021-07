Obmann Helmut Sunk hofft auf neue Funktionäre für den Verein. privat, privat

Seit 20 Jahren ist der „Lauftreff Pielachtal“ dank eines engagierten Funktionärs-Teams als erfolgreicher Organisator oder Mitveranstalter beim Pielachtal-Cup und bei vielen Läufen im Dirndltal und in der Region tätig. Nun werden neue Funktionäre gesucht.

Der Verein hat in den letzten Jahren zum Laufboom in der Region einen großen Beitrag geleistet. Und sogar die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Straßenlauf wurden schon organisiert. Unermüdlich waren viele Mitglieder sowohl sportlich und auch als Funktionäre im Einsatz. Trotz bestem Einvernehmen im Vorstand wird es aber beim Lauftreff Pielachtal bis zum Herbst dieses Jahres zu Änderungen kommen. Obmann Helmut Sunk informiert dazu: „Einige Funktionäre des Vereines möchten den Lauftreff nach zwei Jahrzehnten intensiver und verdienstvoller Mitarbeit zwar weiterhin unterstützen, aber nicht mehr an vorderster Front stehen. Daher suchen wir Persönlichkeiten, die sich für die Mitarbeit im Vereinsvorstand zur Verfügung stellen.“

Die Alternative dazu: Sollte es bis zum Herbst dieses Jahres nicht gelingen, Nachfolger für einzelne Funktionen zu gewinnen, steht sogar die Auflösung des Vereines im Raum. Auch Sunk selbst, als engagierter Obmann des Lauftreffs, möchte nicht mehr für diese Funktion kandidieren. Er betont aber: „Natürlich bleibe ich dem Verein erhalten. Ich möchte aber meine Erfahrung nur noch als Stellvertreter einbringen. Gesucht werden auch Damen oder Herren für die Funktionen als Schriftführer und Kassier.“

Ein Aufruf beim Geisbühel-Lauf in Rabenstein vor einigen Tagen zeigte bereits einen ersten Erfolg. Schriftführer Manfred Maier berichtet: „Eine junge Familie hat spontan ihre Mitarbeit in Aussicht gestellt. Der Vereinsvorstand hofft nun auf weitere Sportlehrerinnen und Sportler, denen die Existenz des Lauftreff Pielachtal ein Anliegen ist.“