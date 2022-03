Das Pielachtal erwacht in voller Blütenpracht

Der Frühling steht in den Startlöchern, somit auch das fleißige Gartln in den Gemeinden. Gartenliebhaber, Gärtnermitarbeiter und Gemeindebedienstete aus dem Tal erzählten der NÖN, wie sie Gärten und Gemeindeflächen fit für den Frühling machen. Der Fokus liegt dabei ebenso auf Klimaschutz und Artenvielfalt.

„Essentiell ist, dass man Lavendel und Rosmarin erst zurückschneidet, wenn die Frostnächte vorbei sind. Die Sträucher überstehen sonst die Kälte nicht.“Lotte Riesenhuber, Leiterin des TEH-Kräutergartens in Weinburg

„Erst jetzt im Frühling sollte man die Alttriebe der Sträucher zurückschneiden und die Erde etwas auflockern. Somit hatten Nützlinge den Winter über einen guten Unterschlupf“, erklärt Lotte Riesenhuber, die Leiterin des TEH-Kräutergartens in Weinburg.

Jetzt ist die passende Zeit, um Gärten von Unkraut zu befreien. Zudem sollten abgestorbene Pflanzen und Sträucher ausgegraben werden, um Platz für Neues zu schaffen. Auch die Aussaat von einjährigen Kräutern, wie Basilikum, kann bereits vorbereitet werden. Die nicht winterharten Pflanzen sollten mit Fließ bedeckt werden, um sie vor Frost zu schützen.

„Essentiell ist, dass man Lavendel und Rosmarin erst zurückschneidet, wenn die Frostnächte vorbei sind. Die Sträucher überstehen sonst die Kälte nicht“, betont die Kräuterexpertin.

Vorfreude auf den „Nachhaltigkeitstag“

Im TEH-Kräuterschaugarten werden dieses Jahr Dirndln gepflanzt. „Obstbäume und zusätzliche Sträucher sind auch in Planung. Sie dienen als Abgrenzung zur Wiese. Außerdem wird der Kinderbereich aufgepeppt“, sagt Riesenhuber.

Besonders freut sie sich auf den „Nachhaltigkeitstag“ am Samstag, 26. März. „Dieser Tag steht in Weinburg ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich erkläre unseren Teilnehmern, was gerade in den Gärten gemacht werden muss. Wissenswertes über Wiesenkräuter, wie Löwenzahn, Brennnessel und Schlüsselblume möchte ich den Teilnehmern weitergeben“, schwärmt die studierte Gesundheitsmanagerin.

Vor allem die Brennnessel ist für sie „ein besonders vielseitiges Wildkraut“ und aus Riesenhubers Garten und Küche nicht mehr wegzudenken. „Die Brennnessel wird leider oft unterschätzt. Sie liefert wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente und dient als Eisenlieferant. Brennnesselsamen sind eine hervorragende Proteinquelle“, ergänzt die Leiterin des TEH-Gartens.

Steinschalerhof legt Priorität auf Biodiversität

Biodiversität hat am Steinschalerhof in Warth oberste Priorität. „Je weniger in den Gärten herumexperimentiert wird, desto besser ist es für die Artenvielfalt und die Pflanzen“, informiert Gastronom Johann Weiß. Angebaut werden im Garten beim Gasthof verschiedene Gemüsesorten, wie Tomaten, Kürbisse und Zucchini.

Gartenliebhaberin Roswitha Schwarz macht ihren Garten für den Frühling bereit und schneidet ihre Rosen zurück. Foto: Schwarz

Gartenliebhaberin Roswitha Schwarz bringt zurzeit ihren Wohlfühlort auf Vordermann und freut sich auf die heurige Gartensaison. „Ich konnte es nicht mehr erwarten und habe schon meine Sträucher zurückgeschnitten und den Garten österlich dekoriert. Salat und Petersilie sind auch schon gepflanzt und mit Fließ bedeckt“, schwärmt die Weinburgerin.

Heuer wird sie noch Lauch, Sellerie und Erdbeeren einsetzen. „Meine Gurkenernte war letztes Jahr sehr ertragreich. Die Setzlinge sind schon bereit, um im Glashaus zu gedeihen“, freut sich Schwarz.

Exotische Pflanzen im Kunstgarten Ober-Grafendorf

In Hofstetten-Grünau wird der Frühling mit den bunten Frühjahrsblühern eingeleitet. „Der Hauptplatz strahlt schon farbenprächtig“, bestätigt Bürgermeister Arthur Rasch. Auf Klimaschutz wird in der Gemeinde Wert gelegt. „Die Wildblumenwiese wird jedes Jahr schöner und dient hauptsächlich den Bienen im Sommer“, weiß man in der Gemeinde.

Blumenbeete werden in Frankenfels zur Bepflanzung vorbereitet. „Vor allem die Ortseinfahrt sowie die -ausfahrt strahlen heuer wieder bunt“, unterstreicht Gemeindebedienstete Dagmar Gruber. Demnach sollen bei der Josefskapelle verschiedene Sträucher gesetzt werden. Neben der Gemeindebepflanzung legt Gruber besonders viel Wert auf ihren privaten Garten.

„Mein Mann hat im Herbst einen Teich mit einer kleinen Brücke angelegt. Momentan bringen wir den Garten für die Sommersaison auf Schuss. Unsere Apfelbäume werden geschnitten und die Blumenbeete aufbereitet“, schildert sie. In ihrem Hochbeet sind schon Salatsetzlinge eingepflanzt und mit Fließ bedeckt. „Dafür ist es zwar noch ein bisschen früh, aber ich konnte meine Vorfreude nicht bändigen“, schmunzelt die Gartenliebhaberin.

St. Margarethens Bürgermeisterin Brigitte Thallauer sieht ihren Garten als Rückzugsort und Ruheplatz. Der Gartenspezialist sei jedoch ihr Mann. „Ich unterstütze natürlich meinen Gatten, das Zurückschneiden der Sträucher übernimmt aber er“, erzählt Thallauer. In ihrem Garten dürfen Frühjahrsblumen, Tulpen und Rosen keinesfalls fehlen.

Wer exotische Pflanzen will, geht zum Kunstgarten Ober-Grafendorf. Neben diversen Palmen und Olivenbäumen empfiehlt Chef Roman Köck Feigen, Kiwi und japanische Faserbananen sowie Granatapfel und die amerikanische Indianerbanane. Immergrüne Yucca- und Agavensorten sowie Kaktusarten würden für ein exotisches Flair im Garten sorgen.

Sehr beliebt im Frühling sind auch Narzissen, Primeln und Muskari. „Diese Frühlingsblüher bestehen im Freien bei bis zu minus drei Grad“, weiß Cornelia Kollermann von der Blumenwerkstatt Klaus in Kirchberg. Wenn es kälter wird, sollten die Pflanzen über Nacht ins Haus gebracht werden.

