Gleich zwei Dinge gab es am Sonntag in Hofstetten-Grünau zu feiern: Die Pensionierung des Wirtepaares Elfriede und Hubert Mentil und die Neueröffnung des Lokals Ostwind im Gasthaus Mentil von Carina und Francis Yeh. Als Geschenk überreichte Familie Yeh die alte Pfanne, in der Elfriede Mentils Mutter immer ihr legendäres Blunzngröstl zubereitete.

„War schön, wieder zu spielen“

Seit dem letzten Bezirksweisenblasen in Hofstetten-Grünau sind zwei Jahre vergangen. Nur einzelne Auftritte und wenige Proben gab es im letzten Jahr und auch heuer konnte erst Anfang Juni mit den Proben begonnen werden.

„Die Stimmung war ausgezeichnet, es war schön wieder zu spielen“, sagt Bezirksstabführer Anton Artner. Neun Blasmusikkapellen aus dem BAG St. Pölten und Melk waren am Kirchenplatz in Hofstetten-Grünau mit von der Partie. Der Regenguss konnte die Musiker nicht aufhalten, sie verlegten das Weisenblasen kurzerhand nach innen ins neu eröffnete Lokal.