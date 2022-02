Öffnung ohne Beschränkungen: Große Erleichterung im Pielachtal spürbar

Gastronomen, Nachtlokalbetreiber, Veranstalter sowie Vereine können endlich aufatmen: Ab Samstag, 5. März, fallen in Österreich sämtliche G-Regeln. Öffnen dürfen auch die Nachtgastronomen, Veranstaltungen sind wieder ohne Einschränkungen möglich und sogar die Sperrstunde fällt.

Überdies ist die FFP2-Maskenpflicht zum Großteil passé. Die Wirtschaftsteilnehmer freuen sich auf das „Frühlingserwachen“ und stehen in den Startlöchern. Sie hoffen jedoch, dass die Entscheidung zur Aufhebung aller Maßnahmen nicht zu voreilig getroffen wurde.

„Man merkt die Zuversicht der Leute“

„Endlich können künftig wieder große Feiern stattfinden. Auch Busreisegruppen dürfen bald bei uns einkehren“, freut sich Petra Hofegger vom Voralpenhof in Frankenfels. Vorbereitet wird zurzeit für das traditionelle Heringsschmaus-Essen, denn immer mehr Reservierungen trudeln im Voralpenhof ein.

„Man merkt die Zuversicht der Leute, die Buchungen häufen sich“, stellt die Chefin fest. Die schwierige Pandemie-Zeit hat die Wirte-Familie gut gemeistert. „Unsere Kunden und Stammgäste haben uns den Rücken freigehalten. Auch der Zusammenhalt und die Loyalität unserer Mitarbeiter waren bemerkenswert“, schätzt die Chefin.

Umso positiver und gelassener kann sie jetzt in die Zukunft blicken. „Uns fällt ein Stein vom Herzen, dass wir bald keine Kontrollen mehr durchführen müssen. Die Zeit, die dadurch in Anspruch genommen wurde, kann jetzt wieder anderweitig genutzt werden“, ist Hofegger erleichtert.

Mit großer Freude blickt auch Hannelore Planer vom Landgasthaus Planer in St. Margarethen der Covid-Lockerung entgegen. „Unser Telefon läutet von früh bis spät; wir können uns glücklich schätzen“, erzählt die Gastronomin.

Viel zu organisieren hat die Familie für den 5. März derzeit nicht. „Ein großer Teil an Stress fällt sogar weg, vor allem die Mehrarbeit, die die Kontrollen verursacht haben“, ist sie froh. Sogar im großen Saal kann bald wieder gefeiert werden.

Die Familie Planer und ihre Mitarbeiter freuen sich darauf, ohne Einschränkungen ihre Gäste kulinarisch verwöhnen zu können. Foto: Herbert Planer

Äußerst mutig empfindet sie die „radikale“ Lockerung. „Hoffentlich geht alles gut, aber wir müssen positiv bleiben. Immerhin haben Experten über diese Schritte entschieden“, betont Planer.

Rückblickend betrachtet, zieht Planer ein durchwegs positives Resümee: „Wir sind zum Glück sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. Unser Abholservice kam und kommt nach wie vor bestens bei unseren Gästen an“, stellt sie fest. Vor allem die Jugend bestelle seit der Pandemie immer öfter beim Wirt im Ort.

Wirt Franz Mahrer vom Gasthaus Mahrer aus Kirchberg hofft, dass die Leute jetzt noch mehr fortgehen und Normalität einkehrt. „Von meiner Warte aus gesehen, finde ich die Aufhebung der Beschränkungen gut“, betont Mahrer.

Doch auch bei den Vereinen und Organisationen fiebern die Mitglieder dem 5. März entgegen. „Die Lockerungen erleichtern uns sowohl die Übungen als auch unsere Einsätze“, erzählt der Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und Hofstettener FF-Chef Walter Bugl .

Abstandsregeln werden aber bei der Feuerwehr Hofstetten-Grünau weiterhin gefordert. „Das Vereinswesen hat unter den strengen Maßnahmen sehr gelitten. Besonders der Wegfall von sämtlichen Veranstaltungen tat unserem Budget nicht gut. Umso dankbarer sind wir für die großzügigen Spenden der Bevölkerung und freuen uns, bald wieder Feste feiern zu dürfen“, sagt der Feuerwehrkommandant.

Prinzipiell stehe Bugl für die Lockerungen, dennoch seien sie mit Vorsicht zu genießen. „Die Sperrstunde nicht bei Mitternacht zu belassen, könnte problematisch werden“, empfindet er.

Voller Zuversicht und Freude will der Arbeiter-Gesangsverein Ober-Grafendorf am Mittwoch, 23. Februar, wieder mit seinen Proben beginnen. Den Zeitpunkt der Lockerung hält Chorleiter Ewald Rammel für richtig. „Die letzten zwei Jahre waren schwierig, man konnte kaum mehr proben. Die Kultur hat einen regelrechten Stillstand erlitten“, bedauert er.

Erfinderisch wurde Rammel deswegen im letzten Sommer: Der Verein verlegte, unter Einhaltung der Corona-Regelung, seine Proben ins Freie. „Diese Zusammentreffen taten in der harten Zeit gut“, sagt Rammel. Umso mehr freut er sich auf die regulären Proben. „Wichtig ist mir dennoch, dass alle unsere Mitglieder geimpft sind“, betont der Obmann.

Rabensteiner Pensionisten sind schon voll motiviert

„Die Öffnungsschritte machen uns wieder sehr zuversichtlich“, sagt Ilse Schindlegger, Vorsitzende des Pensionistenverbandes Rabenstein. Die Ortsgruppe plant bereits die ersten Unternehmungen; so steht ein Tagesausflug zu den Lipizzanern am Heldenberg am Programm.

Das Senioren- und Pensionistentanzen im GuK findet auch schon wieder jeden Montag statt. „Das wird überraschend gut wieder angenommen“, freut sich Schindlegger.

Außerdem will die Ortsgruppe beim Herbsttreffen des Pensionistenverbandes in Istrien dabei sein. Auch möchte Schindlegger wieder das gemeinsame Kartenspielen mit dem Seniorenbund Rabenstein forcieren.

