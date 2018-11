Sechs Punkte mehr gab es vor drei Wochen im A-la-Carte-Führer für das Kalteis in Kirchberg, der Gault Millau zog einen Punkt ab: Mit 13 Punkten behält Koch Hubert Kalteis seine „Haube“.

Besonders der Service von Sonja Kalteis hat es dem Gourmetkritiker angetan: „Eine Labsal in der sich ausbreitenden Servicewüste in Österreich“. Nicht ganz so überschwänglich fiel die Kritik der Küche aus. Wenig enttäuscht zeigt sich Koch Hubert Kalteis über die Kritik. „Ich habe mich nicht zuviel über die gute Kritik im A-La-Carte-Führer gefreut, und jetzt bin auch nicht übermäßig enttäuscht.“ Er koche heute nicht anders als vor ein paar Jahren, als er mit zwei Hauben bedacht worden war. „Ich bemühe mich immer.“

Auch in der Landeshauptstadt wurden wieder zwei Lokale mit je einer Haube ausgezeichnet. Auch diese erhielten 13 Punkte vom Gourmet-Kritiker. Eine Haube, das hat bereits Tradition für Robert und Birgit Langeneder. Die Auszeichnung für 2019 ist bereits die 28. Haube, die der Galerie-Gastronom in seinen 30 Jahren von Gault-Millau aufgesetzt bekam. „Das könnte Langzeitrekord in Österreich sein“, schmunzelt der begeisterte Wirt. Die Gaststätte Figl von Ulli Mesner darf zum fünften Mal über eine Haube im renommierten Gourmetführer jubeln. Die Tester lobten den feinen Innenhof und genossen Lachsforelle und Beef Tatar als „gelungene Einstiege“.