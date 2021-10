Trend geht zur Urne

Seit dem 9. Jahrhundert wird das „Fest aller Heiligen“ am 1. November gefeiert. Der Nachmittag des Allerheiligentages steht dann im Zeichen von „Allerseelen“. Dieser wurde ebenfalls im 9. Jahrhundert eingeführt und ist dem Gedenken an alle Verstorbenen gewidmet. Als Ausdruck der Dankbarkeit, der Liebe und des Glaubens an das ewige Leben werden die Friedhöfe besucht und die Gräber geschmückt.

Während auf den Gemeindefriedhöfen Grabgestecke platziert werden, kümmert sich in der Naturbestattungsanlage „Ruhewald Burgruine Rabenstein“ die Natur um den Schmuck. Mehr als 200 Bäume sind dort als Grabstellen ausgewiesen. Das Interesse ist groß, weiß Bestatterin Bärbel Schweiger. Erst Anfang des Jahres wechselte sie ins Bestattergewerbe und ging, wie sie selbst sagt, damit ihrer Berufung nach, denn die Arbeit sei für sie sinnerfüllend.

„Ich glaube, einen Wandel der Generationen zu beobachten. Die Verbrennungen nehmen zu“, berichtet Schweiger. Der große Vorteil des Ruhewaldes sei der Entfall der Grabpflege. „Viele ältere Menschen wollen nicht zur Last fallen und entscheiden sich deshalb dafür“, erklärt die Bestatterin. Besonders an der Naturbestattung ist auch, dass nur biologisch abbaubare Urnen verwendet werden. „Das ist für uns bildhaft für den Kreislauf der Natur.“ Friedliche Ruhe in der Naturbestattungsanlage finden zudem Sternenkinder – also Kinder, die tot geboren werden oder kurz nach der Geburt versterben – ebenso wie fehlgeborene. Unter Bäumen, die mit Schmetterlingen geschmückt sind, bekommen sie ihren Platz.

Rund um Allerheiligen/Allerseelen merkt der Frankenfelser Bestatter Christian Karner keine besonderen Trends, aber allgemein stellt er fest, dass immer mehr Menschen eine Urne bevorzugen. „Da werden unterschiedliche Gründe genannt, von der Kostenfrage über die hygienische Komponente, die vereinfachte Pflege, der Wunsch zur Naturbestattung bis hin zu, dass man den Verstorbenen gerne weiter an seiner Seite haben möchte“, sagt Karner. Im Bereich der Sargbestattungen hätte sich wenig geändert: „Hier wird der klassische Sarg gewählt, manchmal differieren die Holzarten oder es wird etwas Teureres ausgewählt, spezielle Sonderwünsche gibt es kaum“, erläutert der Bestatter.

Corona beeinflusst sogar die Bestattungsbranche. „Die Menschen sind verunsichert. Leider musste ich auch schon einige bestatten, die daran verstorben sind“, bedauert er. Im Vorjahr ist die erlaubte Anzahl der Gäste bei Bestattungen deutlich heruntergesetzt gewesen. Derzeit ist das zwar nicht so, aber er findet, dass einige Bestattungen am Land kleiner als üblich ausfallen.