Rabensteiner Floriani im Freibad: Übung mit Chlorgas

Vergangenen Mittwoch wurde das Rabensteiner Freibad zum Trainingsplatz der Freiwillige Feuerwehr Rabenstein. Dabei hantierten die Feuerwehrmänner und -frauen mit Chlorgas und anderen in Schwimmbädern gebräuchlichen Chemikalien. Zweck dieser Übung war es, die Anlage kennenzulernen, um in Notfällen schnell die richtigen Maßnahmen setzen zu können. Bademeister Michael Eisner führte das Team in die Materie rund um Einsätze im Bad und die Örtlichkeiten ein, damit die Feuerwehr auch in Zukunft den Schutz der Badegäste, der Umwelt sowie die eigene Sicherheit bestmöglichst gewährleisten kann.