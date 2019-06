Weil die Spielgeräte nicht mehr am neuesten Stand der Technik waren und einige Mängel aufwiesen, beschloss der Hofstetten-Grünauer Gemeinderat im Herbst des Vorjahres die Erneuerung des Spielplatzes. Alle Fraktionen waren sich einig, dass der Pielachpark für einen Spielplatz prädestiniert ist und man auf jeden Fall in dessen Zukunft investieren sollte.

Jetzt erfolgte die Neuanschaffung und Umgestaltung. Neue Geräte wurden aufgestellt und Gras ausgesät. Mittlerweile sprießen die ersten Halme. „Der neue Spielplatz wurde bereits abgenommen, es ist alles in Ordnung“, berichtet Bürgermeister Arthur Rasch. Die gesamte Anlage sei neu gemacht worden. 30.000 Euro investierte die Gemeinde in den neuen Spielplatz. „Dort können die Kinder jetzt gefahrfrei und in einem schönen Ambiente spielen“, ist der Bürgermeister von der neuen Anlage begeistert.