Hühner unter Hausarrest: Pielachtal derzeit nicht betroffen

Nicht nur Menschen sind in der kalten Jahreszeit öfter krank, auch bei Vögeln geht im Winter die Grippe um. In Niederösterreich wurden bereits einige Geflügelpest-Fälle festgestellt. Deswegen gibt es eine aktuelle bundesweite Verordnung mit Vorsichtsmaßnahmen für Betriebe.

Im Bezirk St. Pölten-Land zählen die Gemeinden Asperhofen, Herzogenburg, Inzersdorf-Getzersdorf, Neulengbach, Nußdorf ob der Traisen, Traismauer und Wilhelmsburg sowie die Stadt St. Pölten zu den Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpest-Risiko. Dort muss Geflügel dauerhaft im Stall gehalten werden. Von der Stallpflicht ausgenommen sind Geflügelbetriebe mit unter 50 Tieren.

Keine Freilandeier mehr nach 16 Wochen Stallpflicht

Beim Bauernhof Sagl im St. Pöltner Stadtteil Spratzern werden die Hühner jedoch normalerweise in Freilandhaltung gehalten. „Jetzt müssen wir sie eben eingesperrt lassen. Ich hoffe, dass diese Situation bald vorbeigeht“, sagt Leopold Sagl. 16 Wochen lang dürfen Freiland-Hennen in den Stall. Wenn die verordnete Stallpflicht länger andauert, gelten die Eier als Eier aus Bodenhaltung.

Die Basis für die Risiko-Einordnung bilden laut Bezirksbauernkammer (BBK) die Gewässer, an welchen in den letzten Jahren an der Geflügelpest verendete Wildvögel gefunden wurden. Die Abgrenzung der Gebiete ist laut der BBK im Winter möglich, da das Nahrungsangebot für Wildvögel geringer ist. Dadurch müssen sie Energie sparen und sind eher standorttreu.

In diesem Winter wurden im Bezirk St. Pölten Land noch keine Geflügelpest-Fälle festgestellt, auch nicht bei Wildvögeln. Zudem ist die Pielach aktuell nicht als Risiko-Gewässer bekannt. Jedoch heißt es seitens der BBK: „Dort wo sich im Winter vermehrt Wildwasservögel aufhalten, ist ein Auffinden an der Geflügelpest verendeter Wildvögel nicht auszuschließen.“ Funde im Pielachtal würden zu einer Erweiterung um die betroffenen Gemeinden führen.

In der Gemeinde Weinburg gilt noch keine Stallpflicht. Brigitte Leputsch vom Blumentaler Hühnerhof berichtet von einem Zwiespalt. „Es ist schwierig zu wissen, was richtig und was falsch ist. Wir wollen sie nicht einsperren, aber wir wollen auch kein Risiko eingehen“, sagt Leputsch. Ihre Freiland-Hennen hätten jedoch auch unter „Hausarrest“ Zugang zu einem Wintergarten.

„Wir setzen erhöhte Desinfektionsmaßnahmen. Vor allem wenn man in den Stall geht, ist man vorsichtiger“, berichtet Christopher Kreimel vom Eierhof Kreimel in Gerersdorf. Der Hof hält die Tiere in Bodenhaltung, deswegen hätte eine Stallpflicht kaum Auswirkungen.

Einige Maßnahmen gelten für alle Halter

Bundesweit müssen alle Geflügelhalter sogenannte „Biosicherheitsmaßnahmen“ einhalten, um den Kontakt zu Wildvögeln zu minimieren. Sie gelten als Hauptüberträger. „Hobbyhalter brauchen jetzt einen Stall, der nach oben abgedeckt ist“, empfiehlt Harald Schliessnig, Tierarzt und Geschäftsführer des Vereins „Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung“. Außerdem gelte die Vorgabe, nur noch im Stall zu füttern.

Laut dem Rabensteiner Tierarzt Wolfgang Schiessl stecken sich zudem viele Vögel über die Tränke an. „Sie sollte überdacht stehen und Tiere sollten nicht aus einem Bach getränkt werden. Dann hat man schon das größte Risiko weggenommen“, ergänzt er. Beide beruhigen, was Zoonosen angeht. Vom Verzehr von Geflügelfleisch oder Eiern gehe keine Gefahr aus.

Wer die Erkrankung bei Geflügel bemerkt, muss die Behörden informieren. „Die Symptome reichen von Mattigkeit, weniger Fressen oder Trinken bis hin zu plötzlichen Todesfällen“, erklärt Schiessl. Tritt ein Fall in einem Betrieb auf, werden aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr alle Tiere getötet.

