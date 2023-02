Weinburg hofft auf Arzt

Wenn Menschen in Weinburg zum Hausarzt müssen, müssen sie dafür zumindest bis nach Hofstetten-Grünau oder Ober-Grafendorf fahren. Denn in der Gemeinde gibt es keinen Allgemeinmediziner. Und das, obwohl es eigentlich eine Kassenstelle gäbe. Die ist schon seit über einem Jahr vakant, nachdem Maria Regina Trevisol Bittencourt in Pension gegangen ist.

Die Gemeinde hat sich bereits Anreizsysteme überlegt, aber bisher ohne Erfolg. „Wir würden sogar die Räumlichkeiten für die Ordination zur Verfügung stellen“, sagt Vizebürgermeister Michael Strasser.

Das Stellenangebot bleibt auf der Website der Ärztekammer veröffentlicht, sagt dazu die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Dort wird auch auf das Unterstützungsangebot der Gemeinde hingewiesen. Aber wenn eine Hausarztstelle nicht sofort nachbesetzt werden kann, könne das vielfältige Gründe haben.

Durchschnittlich würde die Vergabe im ländlichen Raum genau so lange dauern wie in den Städten. Die ÖGK würde eine Vielzahl an Maßnahmen treffen, um Ärztinnen und Ärzte solche Stellen attraktiv zu machen.

Die Gemeinde bringt momentan Patientinnen und Patienten mit dem Gmoabus in die anderen Gemeinden, „aber Dauerlösung sei das keine“, sagt Strasser.

