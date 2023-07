Glasfaser-Offensive in Kirchberg soll noch heuer starten

Wichtige Entscheidungen hatte der Kirchberger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zu treffen. Der Telekomanbieter Magenta möchte in der Marktgemeinde den Glasfaserausbau vorantreiben und bis zu 90 Prozent des Gemeindegebietes mit Breitband-Internet versorgen.

Im Zuge einer Breitbandoffensive tätigt der Anbieter Magenta Telekom in den nächsten Monaten große Investitionen beim Glasfaserausbau. Danach gibt es umfangreiche Angebote für Internet, Handy und Magenta TV. Der Anbieter investiert in den kommenden Jahren gemeinsam mit einem Partner zwei Milliarden Euro in diesem Bereich. Kirchberg würde als Pilotgemeinde davon sofort profitieren.

Ein Team von Magenta informierte die Gemeindemandatare ausführlich über das Vorhaben. Jürgen Münzer betonte: „Magenta übernimmt komplett die Ausbaukosten. Die Gemeinde hat kein finanzielles Risiko. Im Zuge dieser Offensive können bis zu 90 Prozent des Kirchberger Gemeindegebietes mit Breitband versorgt werden.“ Bestehende Ausbauten und Anlagen werden nicht angegriffen. Im Zuge der Grabungen werden offene Künetten am gleichen Tag wieder geschlossen. Leer stehende Verrohrungen sollen, soweit möglich, mitbenützt werden.

Falls die Gemeinde zustimmt, erfolgt der Baustart für die Breitbandoffensive noch im Jahr 2023. Im Gemeinderat gab es dazu eine ausführliche, lange und rege Diskussion. Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) meinte: „Es ist eine große Chance für unsere Gemeinde, wenn wir einen Breitbandausbau in dieser Intensität in so kurzer Zeit bekommen können.“ Der Gemeinderat genehmigte schließlich mit Stimmenmehrheit den Gestattungsvertrag mit Magenta Telekom für die Grabungsarbeiten und Benützung von öffentlichem Gut. Der Anbieter möchte bereits in diesem Jahr mit dem Ausbau beginnen. Eine Stimmenthaltung gab es von Gemeinderat Wilhelm Weinmeier (FPÖ) mit dem Hinweis: „Mich stört der Wildwuchs an Grabungen in unserer Gemeinde.“ Gemeinderat Herbert Gödel erklärte sich bei der Abstimmung für befangen.