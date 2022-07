Kirchberg leuchtet bald mit LED

Werbung

Der Gemeinderat geht in Sommerpause, aber nicht, ohne vorher noch einiges zu beschließen: Die Straßenbeleuchtung in Kirchberg wird gänzlich auf LED umgestellt. Umweltgemeinderat Geschäftsführender Gemeinderat Christian Gansch informierte dazu, dass bereits ein Drittel der Leuchten für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Kirchberg in den Vorjahren auf LED umgerüstet wurden.

Bei rund 360 Lichtpunkten soll dies in den kommenden Jahren noch geschehen. Christian Gansch wies darauf hin: „Wenn alle Leuchten mit LED ausgestattet sind, wird sich die Gemeinde nach den Berechnungen der Fachleute bis zu 62 Prozent an Stromkosten ersparen“. Nach eingehender Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, dass die entsprechende Ausschreibung zum Ankauf der erforderlichen Leuchtmittel an LED-Leuchten in nächster Zeit erfolgen soll. Mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und Durchführung wurde der Fachmann Mario Hölzl betraut. Bei der Montage sollen dann heimische Elektrofirmen zum Zuge kommen.

Der Gemeinderat genehmigte in der letzten Sitzung Förderungen und Subventionen an elf örtliche Vereine und an weitere drei Organisationen.

Strompreis wurde angepasst

Der beim Kleinkraftwerk erzeugte Strom wird teilweise zum Eigenbedarf für gemeinde-eigene Einrichtung verwendet und auch an im Freizeitzentrum tätige Vereine abgegeben. Aufgrund der allgemeinen Teuerung bei den Energiekosten beschloss der Gemeinderat eine Anpassung des zur Verrechnung gelangenden Stromtarifes auf 23 Cent per Kilowattstunde, inklusive Mehrwertssteuer.

