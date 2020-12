Weinburg muss den Sparstift ansetzen. Der Grund ist derselbe wie bei den anderen Gemeinden: Die Einnahmen gehen wegen der Corona-Pandemie zurück. „Die Ertragsanteile des Bundes verringern sich um rund zehn bis zwölf Prozent, die Bedarfszuweisungen des Landes werden um 50.000 Euro gekürzt“, schilderte Bürgermeister Peter Kalteis (SP) bei der Gemeinderatssitzung. Thema: das Budget. Dieses macht zirka 3,9 Millionen Euro aus.

Gila Wohlmann Positiv ins neue Jahr starten

Die Kosten, die auf die Gemeinde zurückfallen, werden aber mehr. „Die Landesumlagen wie Kinder-und Jugendhilfe steigen um sieben Prozent, der Krankenanstaltenbeitrag NÖKAS um 3,1 Prozent und die Sozialhilfeumlage um vier Prozent“, rechnet er vor. Waren es bei der NÖKAS heuer 451.525 Euro, sind im kommenden Jahr 533.000 Euro zu berappen. Insgesamt muss Weinburg ans Land 1.001.000 Euro zahlen, dem stehen aber nur Bedarfszuweisungen von 250.000 Euro gegenüber. Der Ort muss aber noch mehr begleichen: Die Ausgaben für diverse Schulbeiträge belaufen sich auf 125.000 Euro. Dennoch möchte man wichtige Projekte fortsetzen.

Baugrundaufschließung: An Projekten stehen zwei neue Aufschließungszonen in der Augasse und der Brüder-Teich-Straße/Sonnenblumengasse an. „Für sieben Jungfamilien wird so Baugrund erschlossen“, informiert Kalteis. Kosten: je 140.000 Euro.

Straßensanierung: Für diverse Straßensanierungen wie in der Berggasse sind zusätzlich 127.000 Euro vorgesehen.

Dorfmuseum: Dieses möchte die Gemeinde sanieren und den Dorferneuerungsverein reaktiveren. „Ziel ist es, wieder in den Dorferneuerungsverein einzusteigen“, erklärt Vizeortschef Michael Strasser (SP).

Nahversorger: Diesen wird ab März die Gemeinde mit der Firma ADEG führen (Die NÖN berichtete). Für die Adaptierung des Geschäftes sind 60.000 Euro vorgesehen. Im Bereich des ehemaligen Blumengeschäfts wird ein Getränkelagerraum eingerichtet. Außerdem ist künftig dort der Postpartner, der derzeit im Gemeindeamt untergebracht ist, integriert. „Das hat für die Bürger den Vorteil, dass sie den Postpartner immer zu den Geschäftszeiten nützen können“, meint dazu Strasser. Der Einkauf sei dann auch parallel möglich,

Sanierung Volksschule: Vize Strasser brachte den Dringlichkeitsantrag ein, dass über das Ökomanagement des Landes die Firma „Energy Changes“ mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts beauftragt wird. Das sei ein erster Schritt zur Generalsanierung. Diese wird mit rund 400.000 Euro beziffert, es wird aber mit 50 Prozent Fördervolumen gerechnet. Um das Geld soll das Dach erneuert, eine Photovoltaikanlage errichtet und es sollen auch Möbel angeschafft werden.

Finanzierung Feuerwehrauto: Die letzte Rate zur Abbezahlung des neuen Fahrzeugs der Feuerwehr Weinburg schlägt sich mit 43.000 Euro zu Buche.

Resolution Gemeindepaket: Vize Strasser brachte den Dringlichkeitsantrag für eine Resolution ein, dass die Regierung für die Gemeinden ein Hilfspaket schnüre, um Verluste durch Corona zu kompensieren. Außerdem sollen Gemeinden und Unternehmen in Bundes-Hilfsprogramme einbezogen werden und Zugang zur Bundesfinanzagentur haben. Die VP stimmte jedoch dagegen. Der Grund: Dies sei nicht mehr nötig, da der Nationalrat einen Entschließungsantrag dafür gefasst habe.