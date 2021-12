Sanierung für Hölzerne Kirche in Schwarzenbach

Zum letzten Mal im Jahr 2021 trat der Gemeinderat zusammen. Obwohl die finanzielle Lage durch Covid schwierig ist, beschloss er ein für Bürgermeister Andreas Ganaus wichtiges Projekt: die Sanierung der Hölzernen Kirche.

Das Dach sowie die Innenräume müssen in Schuss gebracht werden. Im Mai wird das Projekt angegangen. Über die Kosten lasse sich vor der Ausschreibung noch nichts sagen, so der Bürgermeister. Bereits seit 1700 steht die Hölzerne Kirche am Pilgerweg nach Mariazell und gilt als eine der wichtigsten Attraktionen im Ort.

Eine weitere Idee bleibt derweil aus finanziellen Gründen noch in der Schublade. Es gab Überlegungen für die Weiternutzung einer Klasse, die für die Kinderbetreuung genutzt wurde. Aber dieses Projekt hängt noch in der Luft.