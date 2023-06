Kirchberg: Mehr Parkplätze, Wohnungen und Platz für Kinder

14 Tagesordnungspunkte, davon zwölf im öffentlichen Teil, wurden vom Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Franz Singer bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause besprochen.

2,6 Milliarden Euro für die Kleinsten

Im Zuge der NÖ Kinderbetreuungsoffensve können ab Herbst 2024 auch zweijährige Kinder den Kindergarten besuchen. Notwendig ist dafür die Schaffung von zwei zusätzlichen Gruppenräumen. Die Gemeinde sorgt vor und schafft auch einen Raum zur Kleinstkinderbetreuung. Gleichzeitig wird der Altbestand im Kindergarten adaptiert und ein Lift eingebaut. Die Kosten für das Projekt betragen rund 2,6 Millionen Euro. Mit einzelnen Beschlussfassungen wurden folgende Aufträge an das Bauplanungsbüro Schaupp vergeben: a) Planungskosten: 96.750 Euro. b) Fach-u. Detailplanung: 59.850 Euro. c) Bauaufsicht: 98.400 Euro. Die Vergaben wurden vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.

Mehr Parkplätze für das Ortszentrum

In der Stolzgasse werden auf einer Teilfläche des verrohrten Mühlbaches zehn neue Abstellplätze samt Gehsteig, Grünstreifen und Schaufenstertafeln errichtet. Der Auftrag wurde vom Gemeinderat nach erfolgter Ausschreibung an die Baufirma Porr als Bestbieter vergeben. Die Auftragssumme beträgt 174.795 Euro (exkl. MWSt). Die Arbeiten sind in diesem Jahr durchzuführen; begonnen wird voraussichtlich gleich nach dem Dirndlkirtag.

Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Grundverkauf an Wohnungsgenossenschaft

Im Bereich Linke Au besitzt die Gemeinde ein fünftausend Quadratmeter großes Grundstück. Nach Fertigstellung des Hochwasserschutzes ist jetzt eine Bebauung möglich. Der Gemeinderat beschloss mit Stimmenmehrheit den Verkauf des Grundes an die NÖ Bau-u. Siedlungsgenossenschaft (NBG), welche in Kirchberg schon mehrere Wohnbauprojekte verwirklichte. Der Kaufpreis beträgt 105 Euro pro Quadratmeter. In Planung ist eine neue Wohnhausanlage mit vierzig Wohnungen und einigen Reihenhäusern, wobei die Ausfahrt in die Landesstraße B39 erfolgt. Eine Stimmenthaltung kam von FP-Gemeinderat Wilhelm Weinmeier, der sich gegen das Flachdach beim geplanten Projekt ausspricht: „Das passt vom Ortsbild her nicht in unseren Ort.“