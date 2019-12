In vier Gemeinden treten für die Bürgermeister- Parteien neue Gesichter an der Spitze an.

Vor der größten Parteien-Vielfalt stehen im Pielachtal am 26. Jänner die Ober-Grafendorfer: Gleich fünf Parteien treten dort am 26. Jänner zur Gemeinderatswahl an. Neben SPÖ, ÖVP, FPÖ und den Grünen sind mit Dieter Brauner auch erstmals die NEOS vertreten. SPÖ-Bürgermeister und Spitzenkandidat Rainer Handlfinger hofft auf einen „fairen Wettbewerb“ in einem „interessanten Wahlkampf“: „Wir werden nicht wahlkämpfen, wir werden wahlwerben. Wir gehen mit einem tollen Team ins Rennen.“

Neue Kandidaten an der Spitze der Bürgermeister-Parteien gibt es in gleich vier Gemeinden der Region: In St. Margarethen, Kirchberg, Schwarzenbach und Frankenfels. In St. Margarethen an der Sierning tritt Brigitte Thallauer in die Fußstapfen von ÖVP-Bürgermeister Franz Trischler und könnte in der Region die erste Frau an der Ortsspitze werden: „Ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl in die Wahl, wir haben ein starkes Team und eine gute Gemeinschaft“, so die Spitzenkandidatin. Am Start ist in St. Margarethen diesmal auch die FPÖ mit Richard Wagner an der Spitze. In Frankenfels ist nach Franz Größbachers Rückzug aus der Politik Heinrich Putzenlechner ÖVP-Spitzenkandidat und das Team ebenfalls neu aufgestellt: „Wir hoffen, dass wir die zuletzt erreichten 15 Mandate mihilfe des Einsatzes unserer Funktionäre und einer guten Wahlwerbung halten können“, hofft Putzenlechner auf viele Wählerstimmen.

Andreas Ganaus hat nach der Pensionierung des mit 34 Jahren längstdienenden Bürgermeisters des Bezirks, Ernst Kulovits, im Sommer das Bürgermeisteramt in Schwarzenbach übernommen. Er sehe sich als Teamplayer, so der Ortschef. Für die Wahl wünscht er sich: „Dass ich den großen Fußstapfen meines Vorgängers gerecht werden und das Ergebnis der letzten Wahl aufrechterhalten kann.“ Elf Mandate hält die Volkspartei in Schwarzenbach aktuell, zwei die SPÖ.

Zuversichtlich in die Wahl im Jänner

In Kirchberg zieht sich Anton Gonaus nach insgesamt 25 Jahren an der Ortsspitze aus der Politik zurück. Nach 15 Jahren als Vizebürgermeister kandidiert am 26. Jänner nun Franz Singer auf Platz 1. Er sieht der kommenden Gemeinderatswahl positiv entgegen: „Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Wahl, wir haben ein starkes Team im Hintergrund, sind sehr gut aufgestellt“. In Weinburg, Hofstetten-Grünau, Rabenstein und Loich kandidieren die amtierenden Bürgermeister erneut für ihre Parteien: Peter Kalteis geht für die SPÖ ins Rennen, Arthur Rasch, Kurt Wittmann und Anton Grubner für die ÖVP.

Einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.