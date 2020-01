Heinz Putzenlechner tritt als Spitzenkandidat für das Volkspartei-Team in Frankenfels an. Hinsichtlich seiner langjährigen Erfahrung in der Poltik ist Putzenlechner zuversichtlich, die Aufgaben und Herausforderungen im Sinne der Gemeindebewohner zu erledigen.

Für die nächste Periode hat die Orts-Partei viel vor. So sollen das Feuerwehrhaus und das Wohnhaus „Markt 48“ fertiggestellt werden, ein Generationenpark entstehen und auch der Hochwasserschutz sowie der Wasserversorgungshochbehälter sind Themen, auf die die ÖVP setzt. Neue Investitionen für Straßenbau, Güterwegebau, Wasserversorgung und Glasfaserausbau will die Partei ebenfalls vorantreiben. Insgesamt treten 42 Frauen und Männer unterschiedlicher Berufsgruppen für die ÖVP Frankenfels an.