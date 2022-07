Ferien vom Krieg am Ebersdorfer See

Werbung

Während die Kinder im Pielachtal einen unbeschwerten Sommer verbringen, ist er für die Kinder in der Ukraine geprägt vom anhaltenden Krieg. Deswegen hat der Ober-Grafendorfer Verein „Gemeinsam für die Ukraine“ für 61 zwölf bis 16-Jährige aus Rivne im Westen des Landes ein paar unbeschwerte Tage organisiert. Das ganze Tal packte mit an.

Normalerweise verbringen die ukrainischen Pfadfinder jeden Sommer mit einem Feriencamp innerhalb der Ukraine, heuer ging es im Inland nicht, also wurden sie vom Verein nach Österreich eingeladen.

Kindsein im Krieg

Nach über 24 Stunden im Bus kamen sie in Ober-Grafendorf an und schlugen ihre Zelte am Ebersdorfer See auf. Der Verein und zahlreiche Unterstützer haben sich einiges für die Kids überlegt: Zwei Tage ging es nach Wien, die Erlaufschlucht wurde genauso durchwandert wie die Kletterhalle in Weinburg bezwungen. Das Erlebnisfreibad in Kirchberg lud sie ein, eine Yogasession am See stand am Programm und und und.

„Ich kann gar nicht alle aufzählen, die uns geholfen haben“, sagt Michael Podolak vom Verein. „Wir freuen uns auch über die kleinen Beiträge, weil da wissen wir, da stecken wirklich engagierte Privatpersonen dahinter.“ Bürgermeister Rainer Handlfinger besuchte die Gäste am Ebersdorfer See und zeigte sich nachher auf Facebook gerührt: „Wenn in diesem Jahr Kinder aus der Ukraine eine Woche bei uns am See campen, dann ist das keine 08/15 Angelegenheit. In jedem Gespräch ist der Krieg allgegenwärtig.“ Die Kinder seien schon fürs nächste Jahr eingeladen.

Podolak hofft, „dass die Kinder ein paar entspannte Stunden weg vom Krieg verbringen konnten. Und mit sehr viel Positivem zurückkehren“.

