Die Attentate von Sri Lanka haben den Terror wieder zum Thema gemacht. Was wirklich hinter dieser Art von Bedrohung steckt und wie real die Gefahr im Pielachtal ist, dem gingen die Teilnehmer des Gemeinsam.sicher-Treffens für Koordinatoren auf den Grund.

„Nur wer die Hintergründe kennt, läuft nicht Gefahr, sich von Populismus mitreißen zu lassen.“ Gerhard Pichler, Bezirkspolizeikommandant

Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler erläuterte, was man unter Terror überhaupt versteht, wie sich etwa salafistische Netzwerke und islamistisch motivierter Terrorismus entwickelt haben und nach Europa gekommen sind. Ziel jedes Terroraktes sei es, so Pichler, „Angst und Schrecken bei einer möglichst großen Menschenmenge zu verbreiten und Unbeteiligte mitzureißen.“ Dabei relativierte er aber, dass es in ganz Europa in den letzten 18 Jahren rund 300 Terrortote, inklusive Tätern, gab. Im Vergleich zum Sri-Lanka-Attentat sei dies eine geringe Zahl. „Jeder Tote ist aber einer zu viel!“, betont er aber.



„Doch was hat das alles mit dem Pielachtal zu tun?“, wollten die Sicherheitspartner wissen. Pichler brachte es auf den Punkt: „Nur wer die Hintergründe kennt, läuft nicht Gefahr, sich von Populismus und medialen Strategien, um Userklicks zu erhaschen, mitreißen zu lassen.“ Darin sieht er die weit größere Gefahr. Die Sicherheitspartner sollen diese Botschaft daher an den Stammtischen thematisieren.