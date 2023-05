Zweite Etappe für Jubiläumswanderung am Pielachtaler Rundwanderweg

Die 26 Kilometer lange Route führte von der Luft in Kirchberg bis zum Anwesen Hausstein in Frankenfels. Mit dabei waren Thomas und Sabine Zeilinger aus Ober-Grafendorf samt Tochter und Gabi Dobler aus Weinburg. Bei der Mittagseinkehr am Grüntalkogel wurde die Gruppe bestens bewirtet. Danach ging es über den 868 Meter hohen Walzberg und vorbei an Plankenstein bis zum Heurigen in Höbarten auf dem Schlagerboden. Ab der Gemeindegrenze Frankenfels wurde die Wandergruppe von Bürgermeister Herbert Winter, Vize Christoph Aigelsreiter und Geschäftsführender Gemeinderätin Elisabeth Widder begleitet. Beim Heurigen von Bruno und Erna Tuder luden sie namens der Gemeinde Frankenfels zur Jause ein. Krönender Abschluss war die Andacht mit Pater Paulus Müllner beim Jakobus Bildstock. Diese wurde von Anton Stöckl, dem Initiator des Pielachtaler Rundwanderweges, bestens organisiert.

