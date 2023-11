Landjugend Weinburg wählte neue Leiterin

Im Gasthaus Gapp hielt die Landjugend Weinburg ihre Generalversammlung ab. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung waren die Wahlen der Ausschussmitglieder für das Sprengeljahr 2023/2024. Als Leiter wurde Kilian Gruber bestätigt. Jennifer Gamböck schied aus dem Vorstand aus und die Mitglieder der Landjugend bedankten sich bei ihr für das Engagement im vergangenen Sprengeljahr. Ihr folgt Selina Janker nach. Sie ist 16 Jahre alt und besucht die dritte Klasse der BASOP St. Pölten. Seit fast drei Jahren ist die Schülerin bei der Landjugend aktiv. „Ich freue mich schon sehr darauf, mehr über die Landjugend zu lernen, über mich hinauszuwachsen, neue Leute kennenzulernen und viele lustige Erfahrungen zu sammeln“, sagt die neue Leiterin. Neu im Ausschuss ist Schriftführerin-Stellvertreterin Anna Stiefsohn.

Einige Projekte und Veranstaltungen im neuen Sprengeljahr sind bereits geplant: „Das größte Projekt in diesem Sprengeljahr wird unser Jubiläum sein. Am 7. Juli feiern wir in Form eines Jubiläumsfestes unser zehnjähriges Bestehen“, freut sich Kilian Gruber bereits auf die Sommerveranstaltung. Zum zweiten Mal wird die Landjugend Weinburg das Sozialprojekt „Sozial.Nicht.Egal.“ durchführen. „Bei dieser Aktion haben wir uns zum Ziel gesetzt, sozialen Einrichtungen unter die Arme zu greifen und mit sowie für Menschen etwas zu schaffen“, so Gruber. Um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten, führt die Landjugend auch wieder ihr „Radeln für die Umwelt“ durch. Auch das „WANTED“-Event darf natürlich nicht fehlen. Die Partynacht wird am 30. August 2024 stattfinden.

LJ Weinburg 2023/2024

Leiterin: Selina Janker

Leiter: Kilian Gruber

Leiterin-Stellvertreterin: Lena Gamböck, Lisa Enne

Leiter-Stellvertreter: Florian Bernert, Raphael Raml

Kassier: Jakob Königsberger

Kassier-Stellvertreter: Elias Zöchling

Schriftführerin: Petra Maitner

Schriftführerin-Stellvertreterin: Sonja Leputsch, Anna Stiefsohn