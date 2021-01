So einen Fasching hat das Pielachtal noch nie erlebt. Der Corona-Lockdown hat Stille in die Region gebracht: Keine Bälle, kein Gschnas, keine Umzüge und keine Faschingssitzungen.

Die Veranstaltungszentren des Tals sind leer, so auch die Kirchberghalle . Seit März 2020 gab es hier keine großen Veranstaltungen mehr. Die Faschingszeit sei da nur ein kleiner Teil des Gesamtausfalls. Kirchberghallenwirt Andreas Riegler hat gleich mit Beginn des ersten Lockdown alle Veranstaltungen abgesagt. „Für die Künstler war das schlimm. Viele, unter anderem Marc Pircher, haben das nicht verstanden und gemeint, dass im Oktober alles normal weiter geht. Ich musste sogar Stornogebühren zahlen“, erzählt er, dass „durch die Pandemie ein Riesengeschäft weggebrochen sei“. Dass es so hart kommt, damit hat er nicht gerechnet. „Wir können nichts dafür, nichts entscheiden und nicht für die Zukunft planen“, ärgert er sich. Schlaflose Nächte und Zukunftsängste gingen einher.

„Vor allem für die Vereine ist das sehr fad“

Auch im GuK Rabenstein herrscht Totenstille. Kein Simandlball, kein Bauernball, weder der Sportler- noch der Kindermaskenball. „Vor allem für die Vereine ist das sehr fad“, weiß Ortschef Kurt Wittmann. Gerade in der kalten Jahreszeit fehle einfach das gesellschaftliche Miteinander im Zentrum des Ortes. Aufgrund der unsicheren Situation plant er auch noch kein Kulturprogramm.

Genauso sieht man das in Hofstetten-Grünau. Alles ist abgesagt; was sonst die Gesellschaft belebt. Kein Dirndlball im BGZ, kein Bauern-Ball im Gasthaus Strohmaier und kein Sportler-Winteropening in der Winterhalle. „Veranstalter wie die Union sind aber auf die Einnahmen angewiesen, auch um den Spielbetrieb und die Nachwuchsförderung zu erhalten“, weiß geschäftsführender Gemeinderat Günter Graßmann.

Kein Lachen oder Applaus ist in der Ober-Grafendorfer Pielachtalhalle zu hören. „Alle vier Narrenabende sind abgesagt“, bedauert Bürgermeister Rainer Handlfinger. Das ausgesetzte gesellschaftliche Leben belastet die Bürger zunehmend, weiß er: „Jedem fällt langsam die Decke auf den Kopf. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Corona ist Gift für die Gesellschaft, der wirtschaftliche Schaden ist gravierend. Daran werden wir noch lange laborieren.“