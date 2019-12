Das erste Bürgermedienprojekt im ländlichen Raum wird in der LEADER-Region Mostviertel-Mitte umgesetzt. „Unsere Region ist reich an vielen Geschichten, die teilweise kaum bekannt sind. Themen von früher oder Themen, die das Hier und Heute prägen und Ideen und Visionen für die Zukunft. Diese Geschichten wollen wir mit dem Projekt ‚Die Filmchronisten‘ aufspüren und festhalten.“ So beschreibt Ernst Kieninger, Direktor des Österreichischen Filmmuseums, das neue Projekt der LEADER-Region Mostviertel-Mitte.

Dazu wird ab März 2020 ein mobiles, solarbetriebenes Filmstudio durch die Region touren und interessante Geschichten und Themen sowie historische Fotos und Filmmaterialien sammeln.

Aus diesen Geschichten werden dann etwa 100 zehnminütige Filme gestaltet, die in weiterer Folge in den Gemeinden und auf einer eigenen Projekthomepage präsentiert werden. Durch die intensive Einbindung der Gemeinden werden Filme möglich, die nicht von außen über die Region, sondern von innen – aus der Region heraus – konzipiert werden.

„Wir freuen uns, dass mit den Filmchronisten das erste Bürgermedienprojekt, das im ländlichen Raum durchgeführt wird, in unserer Region zur Umsetzung kommt“, so Projektmanagerin Isabella Größbacher-Stadler. Die Filmchronisten, das sind leidenschaftliche Filmemacher aus der Region, die beschlossen haben, sich in den nächsten zwei Jahren mit den insgesamt 16 Projektgemeinden Annaberg, Frankenfels, Hofstetten-Grünau, Hohenberg, Kirchberg, Lilienfeld, Loich, Mank, Mitterbach, Ober-Grafendorf, Puchenstuben, Rabenstein, Schwarzenbach, St. Aegyd, Türnitz und Weinburg, zusammenzuschließen.

Eine erste Projektbesprechung hat bereits stattgefunden. Bereits im Sommer sollen die Dreharbeiten beginnen.