Bärlauchzeit an der Pielach: Die Würze der Au

Er ist verwandt mit dem Schnittlauch, der Zwiebel und dem Knoblauch und schmeckt und riecht auch entsprechend. Die Rede ist vom Bärlauch, auch „wilder Knoblauch“ genannt. Aktuell hat er Hochsaison in den Augebieten entlang der Pielach.

Naturvermittler Peter Neuhauser verrät, warum das Lauchgewächs so gut in der Au gedeiht: „Der Bärlauch liebt frische, feuchte Standorte, schattige Gebiete und den Nordhang. Sobald die Temperatur höher und milder wird, das wäre in der Regel Anfang März, sprießt die Zeigerpflanze aus dem Boden.“

Allerdings lebt das würzige Gewächs nicht lange an der Oberfläche. „Wenn die Bäume austreiben, zieht sich der Bärlauch wieder in seine Zwiebelknolle zurück, da er kein Licht mehr abbekommt. Er hat genügend Nährstoffe gesammelt und lebt bis zum nächsten Frühjahr unterirdisch weiter“, schildert Neuhauser.

Hauptaugenmerk zum Unterscheiden von giftigen Maiglöckchen ist der Knoblauchduft.

Vorsicht bei Übergangsgebieten

Der Standort spielt auch eine Rolle, denn Bärlauch wächst in Feuchtgebieten und die Glöckchen in Trockengebieten. Vorsicht ist bei Übergangsgebieten geboten, denn dort können sich die Pflanzen mischen. Deshalb immer in Augebieten suchen.

Der Bärlauch ist auch sehr gesund. „Er dient zur Vorbeugung bei altersbedingten Gefäßerkrankungen, Bluthochdruck und Arteriosklerose. Aber er entfaltet seine Wirkung erst nach längerer Anwendung. Außerdem wirkt Bärlauch auch antioxidativ; er verhindert, dass sich Cholesterin in den Gefäßen ablagert. Weiters erhöht er die Fließgeschwindigkeit des Blutes und beugt somit Herzinfarkt und Thrombosen vor“, erzählt indes TEH-Praktikerin Lotte Riesenhuber.

