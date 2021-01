Das Wochenende stand wieder ganz im Zeichen der Massentestungen. In Weinburg gab es in der Kletterhalle die Möglichkeit sich testen zu lassen. Bei 484 Testungen war nur ein positiver Fall dabei. "Es handelt sich bei den Tests um Momentaufnahmen, bitte halten Sie sich weiter an die Maßnahmen", appelliert die Gemeindevertretung.

Vizebürgermeister Michael Strasser bedankt sich bei den Helfern: "Besonders bei den Teams der Feuerwehr Weinburg und des Roten Kreuzes Ober-Grafendorf, beim örtlichen Bauhof, Amtsleiterin Gabriele Dobler und ihrem Team sowie den Gemeinderäten für Planung, Unterstützung und Umsetzung der Covid-19 Teststraße." Das Piel8tal Bistro Weinburg sorgte für die Verpflegung.