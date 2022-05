Hippolytorden für St. Margarethens Organist Werner Zuser

Werbung

Wenn in der Kirche St. Margarethen himmlische Klänge zu hören sind, sitzt er an der Orgel: Werner Zuser.

Für sein jahrzehntelanges Wirken erhielt er nun, auch passend zu seinem runden Geburtstag, den Hippolytorden in Bronze. Die kirchliche Musik ist ihm schon fast in die Wiege gelegt: In der Pflichtschulzeit erlernte er Klavier und im Anschluss das Orgelspiel beim damaligen Organisten Hermann Gepart.

„Der viel zu früh verstorbene Pfarrer Josef Redlingshofer und Gustav Klingenbrunner als Chorleiter sowie Walter Graf vom Konservatorium, waren seine langjährigen Begleiter, Lehrer und Förderer“, schildert Pfarrgemeinderätin Martha Groissmayer.

Während seines Studiums besuchte er das Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten, absolvierte die Lehrgänge C und B und schloss die Ausbildung 1997 mit der B-Prüfung ab. Zuser kümmert sich neben dem Liedplan und Orgelspiel an Sonn- und Feiertagen um Vertretungen für diesen Dienst sowie um Kantoren.

