Schnelles Netz für 630 Haushalte und Betriebe in Frankenfels

Zugang zu schnellem Breitbandinternte und hochauflösendem Kabelfernsehen sollen in Frankenfels 630 Haushalte und Betriebe bekommen. Das Glasfasernetz wird in mehreren Bauabschnitten gemeinsam mit der Stromverkabelung im gesamten Ortsgebiet ausgebaut. Der Baustart des ersten Abschnittes erfolgte im Herbst 2022. In den nächsten Wochen werden die ersten 63 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. Im zweiten Bauabschnitt im Herbst 2023 erfolgt der Ausbau für weitere 30 Haushalte und bis Ende 2024 sollen rund 250 Haushalte und Betriebe an das Netz angeschlossen werden. Alle Haushalte erhalten „Fiber To The Home" (FTTH) - Glasfaser bis in die Wohnung bzw. bis ins Haus.

„Durch den Glasfaserausbau sollen sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen von einer schnellen und stabilen Internetverbindung profitieren“, sagt kabelplus-Geschäftsführer Gerhard Haidvogel. Gerade für Unternehmen sei eine schnelle Verbindung oft wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber auch für Privatpersonen werde eine schnelle Internetverbindung immer wichtiger, sei es für Streaming-Dienste, Home-Office oder Online-Shopping. „Wir freuen uns besonders nun auch die Bürgerinnen und Bürger von Frankenfels im schnellen Glasfaser-Netz von kabelplus begrüßen zu dürfen“, so Haidvogel.

Bürgermeister Herbert Winter betont die Möglichkeiten, die sich daraus für seine Gemeinde ergeben: „Der Ausbau von Glasfasernetzwerken ist ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Region. Denn durch eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung können auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden und Unternehmen dazu bewegt werden, sich anzusiedeln. Zudem können auch die Lebensqualität und die Attraktivität der Region für junge Menschen gesteigert werden.“