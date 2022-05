Prämierte Rednerinnen der Landjugend Hofstetten-Grünau

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

„Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen“ und „Lebensmittelverschwendung“, das waren die Themen, mit denen die Landjugend Hofstetten-Grünau – Landjugendbezirk Kirchberg – die Jury beim Redewettbewerb begeisterte.

In gleich zwei Kategorien holten die Mitglieder in Purgstall den Landessieg am Landesredewettbewerb der Landjugend Niederösterreich. Damit qualifizierten sie sich auch für den Bundesredewettbewerb im Juli.

In der Kategorie „Vorbereitete Rede über 18“ konnte sich Elisabeth Enne beweisen. Sie sprach über die Enstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, ein Thema, das ihr selbst am Herzen liegt. Die Rede sollte das Publikum dazu anregen, sich über Dinge wie gesellschaftlichen Leistungsdruck und das Ungleichgewicht zwischen psychischer und physischer Gesundheit Gedanken zu machen.

Den zweiten Sieg holten Elisabeth Enne, Katharina Heindl, Katharina Patscheider und Jasmine Stritzl im Team. In der Kategorie „Kreatives Sprachrohr“ präsentierten sie die Thematik der Lebensmittelverschwendung in Sketch und mit einem Lied. Auf diese Weise wollten sie auf das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen aufmerksam machen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.