Mit zwei demolierten Fahrzeugen endete der Neujahrstag für zwei Autofahrer in Rennersdorf. Eine Lenkerin bog vom Zickhofweg, auf Höhe der ehemaligen Papierfabrik Rennersdorf, nach links in die B 39 ein. Dabei übersah sie, dass gerade ein anderes Fahrzeug auf der B 39 in Richtung Hofstetten fuhr. Es kam zur Kollision. Ein Fahrzeug wurde über die Böschung geschleudert. Beide Pkws wurden beim Crash schwer beschädigt. Die Lenker kamen relativ glimpflich mit leichten Verletzungen davon und wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf nahm die Bergung der beiden Fahrzeuge vor.