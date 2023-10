Liebe für die Ewigkeit: Hofstettener Paar seit 70 Jahren verheiratet

Alles begann mit dem Kirchengang. Karl Hochebner hatte ein Auge auf Elfriede geworfen. Extra wartete er auf sie, bis sie auch aus der Kirche kam. Dann folgten gemeinsame Unternehmungen, wie etwa Kinobesuche - damals gab es nämlich noch ein Kino in Hofstetten. Wenig später heirateten die beiden, am 26. September 1953. Er war damals 22, sie 17 Jahre alt. Heute, 70 Jahre danach, ist das Paar immer noch glücklich verheiratet.

„Wir sind für die Hochzeit nach Mariazell gefahren. Im Pielachtal gab es damals ja keinen Pfarrer“, erinnert sich Elfriede Hochebner. „Zum Glück haben die Eltern nichts dagegen gehabt, dass wir heiraten.“ Selbstverständlich sei es damals nicht gewesen, die Eltern hatten bei der Partnerwahl noch ein Wörtchen mitzureden. Doch Karl stamme aus einer braven, fleißigen Familie. So stand der Hochzeit nichts im Wege. Nach Mariazell führten die beiden danach noch viele Wallfahrten.

Kurz nach der Hochzeit kam eine Tochter, Maria, auf die Welt, dann folgte ein Sohn. Mittlerweile gibt es fünf Enkelkinder, und zehn Urenker. Das jüngste Urenkelkind ist vier, das älteste bereits 17 Jahre alt. In ihrem Wohnzimmer haben die Hochebners unzählige Fotos ihrer Familie. Das ist ihnen wichtig, so können sie ihre Lieben jeden Tag sehen.

Das Hochzeitsfoto von Karl und Elfriede Hochebner aus dem Jahr 1953. Foto: privat

Besonders gerne erinnern sich die beiden an Reisen durch Österreich. Um ihr mit ihren Asthmabeschwerden zu helfen, lebten die Hochebners eine Zeit lang in Tirol. Mit den Vermietern verstanden sie sich so gut, dass sie dann mit ihnen gemeinsam viele Ausflüge, auch in Niederösterreich, unternahmen.

Karl arbeitete die ersten Jahren als Sägearbeiter bei der Firma Teich, danach bei der Eisenbahn. Ehrenamtlich kümmerte er sich um die Instandhaltung der Wanderwege in Hofstetten-Grünau. Elfriede kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder. Da ihr Gatte als vielbeschäftigter Mann oft außer Haus war, vermisste Elfriede Hochebner ihn oft schmerzlich. Umso mehr freut sie sich jetzt, dass sie nun tagtäglich einander haben. Dass sie sich streiten, sei eine absolute Seltenheit. „Bei uns passt das einfach. Wir haben keine Probleme, wir sind zufrieden“, sagt Karl Hochebner.

Immer noch steht Karl Hochebner früh auf, noch vor sechs Uhr. Wenn seine Gattin dann aufsteht, hat er ihr das Frühstück schon hergerichtet. „Er macht alles für mich. Ich kann ja vieles nicht mehr tun“, sagt die 87-Jährige. „Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Jetzt hab' ich ihn schon so lange, ich geb' ihn nicht mehr her“.