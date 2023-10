Kirchberger Musiker-Legende feierte Geburtstag

Seinen 75. Geburtstag feierte dieser Tage Paul Kropik. Der Hobbymusiker ist seit 22 Jahren mit der Posaune und großem Engagement beim Blasmusikverein Kirchberg aktiv. Nach der Probe gab es im Musikerheim eine Feier. Die Vereinsmitglieder mit Obmann Severin Zöchbauer voran gratulierten herzlich. Auch Bürgermeister Franz Singer stellte sich mit den besten Wünschen ein.

Der „Pauli“ ist eine Musiker-Legende. Seit 60 Jahren spielt er schon beim Musikverein Hohenberg mit. Auch in Frankenfels ist er musikalisch tätig und er tritt oftmals mit dem Ausee-Trio auf. Musikerkollegen sagen über ihn: „Mit dem Paul gibt es eine tolle Kameradschaft und auch der Spaß und Humor kommen nie zu kurz“. Im Vorjahr erhielt Paul Kropik von der Gemeinde Kirchberg das „Ehrenzeichen in Gold“ überreicht. Damit wurden seine Verdienste als Berater der Gemeinde bei der Planung und Errichtung des Kleinwasserkraftwerkes im Ortszentrum von Kirchberg gewürdigt. Einen Traum erfüllte er sich, als er den Pilotenschein für den Hubschrauber erwarb. Regelmäßig hebt er nun mit dem Heli vom Stützpunkt Pitterle in Kilb ab.