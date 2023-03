Rabensteiner Kindergartenzubau: Start im Herbst

In immer mehr Familien sind beide Elternteile aus finanziellen Gründen gezwungen, arbeiten zu gehen. Manche haben aber nicht die Möglichkeit, ihren Nachwuchs in die Obhut von Großeltern zu geben. Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen steigt daher, auch im Pielachtal.

Aufgrund der aktuell laufenden Kinderbetreuungsoffensive des Landes muss die Gemeinde Rabenstein jetzt mehr Kindergartengruppen einrichten als geplant. „Insgesamt sind es jetzt acht Gruppen, davon eine Tagesbetreuung für Kleinstkinder“, führt Bürgermeister Kurt Wittmann aus. Baubeginn ist im Herbst. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten, wenn alles nach Zeitplan verläuft, abgeschlossen sein. Das Projekt „Kindergartenzubau“ wurde bereits im Vorjahr im Gemeinderat beschlossen. Die Auftragsvergaben werden in den kommenden Monaten erfolgen. „Natürlich werden wir, wo es Sinn macht, auf lokale Firmen zurückgreifen“, sagt Wittmann.

Der Zubau erfolgt am bestehenden Kindergarten in Rabenstein, beim Kindergarten in Tradigist wird nichts geändert. „Der Umbau erfolgt während des laufenden Kindergartenbetriebs. Es wird dadurch zu keinen gröberen Einschränkungen kommen“, führt er aus. Erfreulich ist dann, dass die Rabensteiner Kinderbetreuung unter einem Dach gebündelt ist. „Die beiden provisorischen Kindergartengruppen aus der Volksschule kommen dann natürlich auch dort hin“, informiert er. Die Baukosten werden mit rund 3,3 Millionen Euro geschätzt. Dafür wird auf das kommunale Investitionsprogramm (KIP) und Landesförderungen zurückgegriffen. Wittmann unterstreicht, „dass das Projekt natürlich herausfordernd sei, aber es Wert ist, für Kinder zu investieren.“

