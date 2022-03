Ukraine-Krieg: Das ganze Pielachtal hilft

Diese Bilder lassen kaum jemanden kalt. Mittlerweile sind rund eine Million Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Ihre Zukunft ist ungewiss.

Die Hilfswelle in der Region ist überwältigend, hier nur einige davon: In Loich ist Ingrid Staudinger vom Ferienquartier „Landhaus Ingrid“ federführend. Eine Ukrainerin aus Wien mit Zweitwohnsitz in Loich hat sie animiert, Spenden zu sammeln. „Mir geht das Kriegsgeschehen wirklich unter die Haut“, sagt sie.

Gemeinde Schwarzenbach hilft bei Sammlung

Über soziale Medien hat sie auf ihre Hilfsaktion für die Ukraine aufmerksam gemacht. Die Resonanz ist groß. „Viele möchten helfen. Die Sachspenden kommen von Loichern, aus Nachbargemeinden aus dem Pielachtal und sogar aus Wilhelmsburg“, freut sie sich.

Benötigt werden Verbandsmaterial, Wasser, haltbare Dosennahrung, Protein-Riegel, Babynahrung, Windeln, Flascherl und vor allem Hygieneartikel wie Feuchttücher oder WC-Papier.

Unterstützung hat ihr auch Bürgermeister Andreas Ganaus aus Schwarzenbach zugesagt. „Die Schwarzenbacher, die Hilfspakete nicht selbst nach Loich bringen können, können diese bei uns auf der Gemeinde abgeben. Wir bringen sie dann zum Wochenende nach Loich“, informiert dieser. Danach erfolgt der organisierte Transport in die Ukraine.

„Es ist einfach wichtig, dass etwas getan wird.“ franz Singer Bürgermeister von Kirchberg

Groß ist auch die Hilfe in Frankenfels. Hier können Bürger einen Bargeldbetrag auf der Gemeinde abgeben. Bis Freitag wurden 5.320 Euro gesammelt. Um das Geld wurden Hygieneartikel und andere wichtige Güter angekauft und zum Zivilschutzverband gebracht.

„Mittlerweile sind schon wieder Spenden eingelangt“, freut sich Bürgermeister Herbert Winter. Die Frankenfelser Wirtschaftsbundobfrau Elisabeth Wieland-Widder würde mitunter sogar eine Wohnung auf einem Gehöft ihrer Familie in Schwarzenbach vorübergehend als Unterkunft zur Verfügung stellen.

In Kirchberg werden über die Pfarre, das Rote Kreuz, die Team Österreich Tafel und die Gemeinde gezielt Lebensmittel, Verbandsmaterial und andere Güter wie Powerbanks gesammelt.

„Es ist einfach wichtig, dass etwas getan wird“, meint Ortschef Franz Singer, denn das Leid zu sehen, bedrücke sehr. „Ich finde es sinnvoller, wenn wir uns an die Kirchberger Aktion anhängen, als wenn jede Gemeinde etwas Eigenes macht“, findet Rabensteins Vizeortschef Hubert Gansch. Die Landjugend Rabenstein hat aber auch gesammelt.

In Hofstetten-Grünau hat ebenso die Landjugend gesammelt und der Fanclub Pielachtal wird sich, so Vizeortschef Wolfgang Grünbichler, „mit einen Verkaufstand, bei dem gespendet werden kann, einbringen.“

Spezieller Weinburger Bezug durch Waisenkinder

Engagement für die Ukraine-Hilfe, ohne dabei „unorganisierte Schnellschüsse“ machen zu wollen, zeigt Weinburgs Gemeindechef Peter Kalteis: „Ich habe wegen freier Nächtigungsmöglichkeiten bei Anbietern vorgefühlt, die Kapazitäten sind jedoch gering. Diese wären für langfristige Unterbringung. Im Gemeindehaus habe ich eine Wohnung frei. Notbetten - kurzfristig - und die Betreuung bei einem Flüchtlingsansturm können wir sicherstellen.“

Weinburg hat durch die Ferienbetreuung von ukrainischen Waisenkindern einen besonderen Bezug zu diesem Land. Elf Sommer lang - vor Corona - verbrachten die Waisen im Ort unbeschwerte Ferienwochen. „Ich werde mit Global-2000 als Projektpartner Kontakt aufnehmen, um das abzuklären und die Einladung zu erneuern“, betont er.

Erschüttert ist Landtagsabgeordnete Doris Schmidl aus St. Margarethen/Sierning : „Diese Situation ist schockierend. Unterstützung sofort ist das Wichtigste. Es ist sehr kalt. Wenn Kinder und Frauen auf der Flucht sind und keine Hilfe bekommen, ist deren Leben gefährdet.“

Die Gemeinde hat daher mit den Bürgern gesammelt und die Hilfsgüter zum Roten Kreuz Pyhra gebracht. Bürgermeisterin Brigitte Thallauer ist es ein Anliegen, allen Bürgern für diese Großzügigkeit „von Herzen zu danken“.

Die erste große Hilfsaktion im Tal lief in Ober-Grafendorf (wir hatten berichtet, siehe hier) - und sie geht weiter. „Drei Lastwägen mit unseren Hilfsgütern sind in der Ukraine bereits angekommen“, schildert Bürgermeister Rainer Handlfinger.

Der Kontakt läuft über eine ukrainische Familie aus Ober-Grafendorf. „Sie organisiert vor allem das Umladen in Polen“, informiert er. Aktuell ist es möglich, Hygieneartikel, Lebensmittel, Verbandsmaterial und dergleichen bei der Gutsverwaltung Fridau vorbeizubringen.

