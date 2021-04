Aufregung herrscht derzeit in der Gemeinde Weinburg. Aus der Entfernung sieht man große Rauchschwaden aufsteigen.

Eine Tischlerei in Klangen steht in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung machten sich ein Bild von der Lage und sind derzeit bereits mit dem Löschangriff beschäftigt.

„Wir sind schon mit dem Löschen beschäftigt. Aber es brennt nach wie vor. Es dürfte sich um eine Lagerhalle der Tischlerei Krizek handeln“, berichtet der Kommandant der FF Weinburg Engelbert Seiser. Die Lagerhalle wurde komplett zerstört. Die Brandermittler sind ebenfalls bereits vor Ort.

"Die Lage ist unter Kontrolle und es es ist uns gelungen das Wohnhaus zu schützen." Engelbert Seiser

Gerade ist der Teleskoplader eingetroffen. "Wir werden den Dachstuhl damit herunternehmen, damit wir reinkommen und dann gezielt ablöschen können", erklärt der Feuerwehrkommandant.

Fünf Feuerwehren sind derzeit im Einsatz. Für die FF Weinburg wird es laut Kommandant ein längerer Einsatz, weil diese sich danach auch noch um die Brandschutzwache kümmern wird.

Bürgermeister zeigt sich betroffen

Betroffenheit in Weinburg herrscht nicht nur bei den Bürgern, auch Bürgermeister Peter Kalteis ringt um Worte, ob des tragischen Unglücks: "Es ist wirklich schlimm, wenn so etwas passiert. Es ist so eine engagierte Familie, da tut es doppelt weh." Allerdings lobt er die Arbeit der Feuerwehren, die trotz des Vorfalls unter der Woche zahlreich im Einsatz stehen. "In kürzester Zeit haben die Feuerwehrleute die Wohnanlage und das Betriebsgebäude gesichert."

Mit hoher Qualität, blitzschnell und viel Engagement stehen die Feuerwehren im Einsatz. Sie sind wirklich die Stützen unserer Gesellschaft." Peter Kalteis

Wir bleiben für euch dran!