Bernhard Treitl und Klaus Reitbauer gründeten vor zwei Jahren „Rabenstein live“. Die Facebook-Diskussionsgruppe sollte ursprünglich den Bürgern als Plattform dienen, wo Probleme und vor allem Lösungsansätze innerhalb der Gemeinde besprochen werden können. Kurz vor Beginn der Corona-Krise wurde die Gruppe zum Verein.

„Selbst die kleinste Veranstaltung braucht Organisation, deshalb gründeten wir den „Verein zur Förderung der Bürgerbeteiligung“, sagt Bernhard Treitl, Umweltgemeinderat in Rabenstein. Ein Gemeinschaftsprojekt wurde ins Leben gerufen. Der Garten mit Bienenwiese am Gelände des Landeskindergartens erfreut nun viele Bürger. Die Naschhecke entstand auf Initiative von Bernhard Treitls fünfjährigem Sohn. Er wollte während der Corona-Zeit selbst gezogene Pflanzensetzlinge der Familie Treitl, gegen freiwillige Spende, unter die Bürger bringen. Er erhoffte sich eine Einnahme von 18 Euro. Durch die fleißige Unterstützung der Rabensteiner kamen 69 Euro Spendenbeiträge zusammen, die allesamt in den Topf des Vereins flossen. Jeder ist jetzt eingeladen, sich an den Brombeeren, Erdbeeren, Tomaten und Kräutern zu bedienen. „Aus unserem Gemeinschaftsprojekt entwickelte sich eine Mini-Wirtschaft; das macht riesen Freude“, erzählt er begeistert. Die Gemeinde bringe sich gut ein. Immer wieder seien Bürger aktiv bei der Bepflanzung des Gemüsebeets beteiligt.

„Eine Bürgerin brachte Bohnenableger vorbei und pflanzte sie. Es ist ein Kreislauf entstanden, der super funktioniert“, freut er sich. Demnächst soll die Wiese mit der Sense gemäht werden. Die Pfarre erlaubte dem Verein, den Weg durch die Pfarrwiese bis zum öffentlichen WC zu mähen. Die Besucher des Gartens sollen so besser zur Toilette gelangen. Das Heu kommt Haustieren zugute.