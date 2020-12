Unter dem Titel „Obstschmaus im Dörrhaus“ nahm die Landjugendgruppe beim Projektmarathon teil. Die Teilnehmer erschufen in kürzester Zeit ein Dörrhaus. Beim „BestOf“ ist die Gruppe dafür mit Gold ausgezeichnet worden – Corona-bedingt über Live-Stream.

Letztes Jahr im September beteiligte sich die Landjugend Hofstetten-Grünau erstmals am bundesweiten Projektmarathon. Die zu bewältigende Aufgabe: Bau eines neues Dörrhauses am Antlashof und die Errichtung von Sitzgelegenheiten sowie eines Unterstandes.

Die Gemeinde, Bürgermeister Arthur Rasch und Landjugendvertreter Leo Gruber-Doberer stellten das Projekt an einem Freitagabend vor. Die Teilnehmer hatten 42 Stunden Zeit, dieses umzusetzen.

„Der Zeitdruck war enorm. Das Holz musste abgerundet, der Dachstuhl aufgesetzt und das Dach gedeckt werden“, erinnert sich Katharina Heindl, Leiterin der Landjugend Hofstetten-Grünau. Die Grundmauer des Hauses sei erst nach 16 Stunden getrocknet gewesen, um weiterarbeiten zu können. „Rückblickend haben sich Mühe und Schlafentzug allemal bezahlt gemacht“, berichtet Heindl. Sie freut sich sehr über den Sieg. Das Dörrhaus wird jetzt von den Bewohnern und Mitarbeitern des Antlashof betreut. Der Hof bietet voll betreutes Wohnen sowie eine Tagesstätte für bis zu achtzehn psychisch beeinträchtigte Menschen ab 15 Jahren.

Das Haus zum Dörren soll einen zusätzlichen Aufgabenbereich in der Tagesstätte darstellen. Im Herbst sind schon erfolgreich verschiedenste Obstsorten gedörrt worden. „In Zukunft ist geplant, die Dörrtermine für die Bevölkerung in Hofstetten auszuschreiben. Jeder Bürger in unserem Ort ist herzlich dazu eingeladen, Früchte bei uns zu dörren“, erzählt die Landjungendleiterin.