Zum dritten Mal fand die Motorradausfahrt des Vereins "Polizei für Special Olympics - LETR" in Ober-Grafendorf statt. Das eingenommene Geld geht direkt an Special Olympics. Ungefähr 110 Maschinen waren bei der Ausfahrt am Samstag dabei. Die NÖN hat einige Eindrücke gesammelt.