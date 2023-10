Frankenfelser Schulkinder schenken Weihnachtsfreude

Rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtszeit nahm die Volks- und Mittelschule Frankenfels, wie auch schon in den letzten Jahren, wieder an der Aktion „Schenke Weihnachtsfreude“ teil. Dabei sind alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer eingeladen, eine kleine Schuhschachtel mit nützlichen Dingen für den Alltag und kleinen Geschenken zu füllen und weihnachtlich einzupacken.

Die Packerl holte ein Lastwagen vor der Schule ab und sie werden nun nach Rumänien, Moldawien und in die Ukraine gebracht, wo sie in der Vorweihnachtszeit an bedürftige Kinder ausgeteilt werden. Es kamen knapp 70 Schachteln zusammen, die Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen.