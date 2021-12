Weinburger Mostbrunnen: Trinken für die krebskranke Melanie

Brustkrebs. Diese erschütternde Diagnose erhielt die gebürtige Weinburgerin Melanie vor knapp fünf Jahren, die NÖN berichtete:

Unterstützung notwendig Gebürtige Pielachtalerin und Zweifachmutter kämpft gegen den Krebs

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Operationen, Chemotherpien und Hormonbehandlungen folgten. Doch die Besserung hielt sich bei der 33-Jährigen in Grenzen.

Einen Lichtblick in ihrem Leben ist jedoch die Behandlung mit onkolytischen Viren. Diese aktivieren das Immunsystem und sollen in Folge die Krebszellen zerstören. Die äußerst kostspielige Behandlung kann nur privat in Deutschland durchgeführt werden. Bereits über 95.000 Euro wurden gesammelt. Doch weitere Therapien sind nötig.

„Melanie braucht Hilfe und daher möchten wir sie gerne unterstützen“, sagt Landjugendleiterin Jennifer Gamböck. Wer bis Weihnachten Getränke beim Mostbrunnen ersteht, leistet einen Beitrag zu Melanies Therapie, denn die Landjugend spendet ihr das Geld. Auch verzichtet die Landjugend wieder auf die Weihnachtsfeier und leistet stattdessen einen Beitrag für Melanie. Gamböck: „Bitte besucht daher fleißig unseren Mostbrunnen.“