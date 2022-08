Mit Kleidung Freude bereiten: Kirchbergerin verteilt via Facebook

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, die gerade in einer schwierigen Lebenssituation stecken, zählt zu Corina Winklers Passion. Die Kirchbergerin sammelt freiwillig Bekleidung für Bedürftige, die sie über die Facebook-Gruppe „Gemeinsam sind wir stark“ verteilt.

„Vor sechs Jahren bin ich zufällig auf die Gruppe gestoßen. Mir war sofort klar, dass auch ich helfen will. So startete ich einen Spendenaufruf via Facebook“, erzählt die gelernte Köchin. Seither gabelt sie das Jahr über Kleiderspenden von Privatpersonen im Tal auf.

„Jedes Stück wird anschließend von mir fotografiert und auf die Facebook-Seite gestellt. Jemand, der die Kleidung am nötigsten braucht, bekommt sie auch“, beschreibt die 28-Jährige ihre Mission. Einzig die Versandkosten sind vom Empfänger zu bezahlen.

Zwei Mal im Jahr bringt sie übrig gebliebene Sachspenden in den „soogut Sozialmarkt“ in St. Pölten. „So bekommen am Ende auch diese Kleidungsstücke neue Besitzer“, freut sie sich. Vor allem das Gefühl helfen zu können, sowie die positiven Rückmeldungen der Beschenkten spornen die Kirchbergerin an, weiterhin ihrer Intention nachzugehen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.