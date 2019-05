Nicht nur die EU-Wahl gestaltete sich am Sonntag spannend, in Frankenfels gingen der Bundeslehrlingswettbewerb und die Staatsmeisterschaft der Frisöre über die Bühne. So wurden die besten und kreativsten Nachwuchstalente gesucht.

Bei der Staatsmeisterschaft konnte sich die Mankerin Theresa Glaser durchsetzen. Im September treten die fünf Erstplatzierten dieses Bewerbs nochmals im Rahmen der Qualifikation für die EuroSkills 2020 gegeneinander an. Der Sieger wird dann für Österreich an der Europäischen Berufsmeisterschaft teilnehmen. Den Bundeslehrlingsbewerb konnte Vanessa Schwertführer aus Wien für sich entscheiden.

„In hochkarätigen Bewerben haben hier alle Lehrlinge ihre Vielfalt, ihren Mut und ihr Können bewiesen“, resümiert Innungsmeisterin Silvia Rupp die Leistungen. „Es wurde geschnitten, getrimmt, geföhnt und gestylt, was das Zeug hielt, dabei entstanden eindrucksvolle Haar-Kreationen auf höchstem Niveau.“ Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder lag es besonders am Herzen, das Bewusstsein für die Frisörlehre zu stärken.