Mariazellerbahn: „Ausweitung ist nicht vorgesehen“

Ab Dezember 2024 fährt die Mariazellerbahn auch zwischen 13 und 18 Uhr im Halbstundentakt, allerdings nur zwischen St. Pölten und Kirchberg. In Frankenfels kritisieren bzw. bedauern einige diesen Umstand.

Dazu zählt auch Nina Vorderbrunner. Die 22-Jährige arbeitet als Krankenschwester in St. Pölten und fährt meistens mit dem Zug zur Arbeit. „Mir taugt es. Ich kann beim Zugfahren total abschalten“, erzählt die junge Frau. Die Zeit nutze sie etwa zum Schlafen, Lesen oder Musik hören. Außerdem habe sie keine Abnutzung an ihrem Auto und spare Spritkosten. Derzeit kommt ihr ihre Chefin jedoch immer entgegen: Damit Vorderbrunner nachmittags den Zug erwischt, kriegt sie die Dienste zur vollen Stunde.

Nur 25 Personen steigen in Frankenfels aus

„Eine Ausweitung des Halbstundentakts am Nachmittag bis Frankenfels/Laubenbachmühle ist im aktuellen Verkehrsdienstevertrag nicht vorgesehen“, erklärt jedoch Stefanie Wegscheider von den Niederösterreich Bahnen (NÖ Bahnen). Die künftige Änderung verbessere das Angebot für die überwiegende Mehrheit der Nachmittags-Pendlerinnen und Pendler, während sich für den Rest nichts verändere. Aktuell steigen laut NÖ Bahnen in Kirchberg nachmittags mehr als 70 Personen aus, in Frankenfels weniger als 25 Personen.

Zu hohe Investitionen für eine Verlängerung

„Eine Verlängerung des Halbstundentakts bis Laubenbachmühle bräuchte weitere Infrastrukturausbauten aufgrund der eingleisigen Strecke, zwei zusätzliche Fahrzeuge sowie eine Ausweitung der Verkehrsdienstebestellung durch den VOR“, schildert Wegscheider. Damit verknüpft seien hohe Investitionen. „Ob bzw. wann diese Voraussetzungen gegeben sein werden, können wir aus heutiger Sicht nicht beantworten“, schließt sie. Der Vertrag zwischen NÖ Bahnen und Verkehrsverbund Ostregion (VOR) trat im Dezember 2020 in Kraft. Er bildet laut Wegscheider für die nächsten 15 Jahre die Basis für das Pendler-Angebot der NÖ Bahnen.

Bürgermeister Herbert Winter (ÖVP) zeigt Verständnis für diese Argumente. Trotzdem hofft er, dass sich der Takt in Zukunft ändert und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Die NÖ Bahnen haben gesagt: Wenn die Züge im Stundenakt von Frankenfels weg alle gesteckt voll sind, dann werden sie sich etwas überlegen müssen. Das heißt, es liegt an uns, die Mariazellerbahn entsprechend zu nutzen.“

